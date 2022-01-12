Обзор рынков от Банки.ру: инвесторы ждут статистику по инфляции в США

К середине торгов российский фондовый рынок демонстрирует умеренный рост, чему способствует внешний фон. Покупки в наших бумагах поддерживает позитивная динамика европейских площадок, где основные индексы прибавляют в пределах 0,9%, а также продолжающийся подъем рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,3%, вплотную подойдя к отметке 84 доллара за баррель.

На таком фоне к 14:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,1%, поднявшись в район 3 827 пунктов. Лидерами торгов выступают бумаги «Роснефти» и «Яндекса», прибавляющие порядка 2,5%. Хуже рынка торгуются «АЛРОСа» и ММК, теряющие 1,4% и 2,6% соответственно.

Отметим, что благодаря внешнему фону индексу Мосбиржи удалось выйти выше отметки 3 800 пунктов, однако есть риски, что во второй половине дня продажи активизируются. Основным фактором здесь выступит статистика по индексу потребительских цен в США, который будет опубликован в 16:30 мск. Данные могут показать продолжение роста инфляции в США и выход ее на максимумы за 40 лет. Так, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в США в декабре составит 7% год к году. В случае, если статистика окажется хуже ожидания, то есть рост потребительских цен превысит данный показатель, инвесторы могут начать сокращать позиции в рисковых активах на опасениях, что ФРС США будет вынуждена пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики в рамках 2022 года. В этом случае мировые рынки акций, включая российский, окажутся под давлением. Это приведет к компенсации индексом Мосбиржи большей части роста первой половины дня и уходу под уровень 3 800 пунктов.

В валютной секции Московской биржи к середине дня основные мировые валюты консолидируются по отношению к рублю. Так, доллар прибавляет менее 0,1%, торгуясь в районе 74,5 рубля, евро теряет символические 0,04%, удерживая позиции чуть выше 84,6 рубля. После нескольких дней уверенного восстановления рубль взял паузу. Инвесторы опасаются, что возможность более активного ужесточения ДКП в США может поддержать американскую валюту. В результате, в преддверии публикации статистики по индексу потребительских цен в США, они взяли паузу в принятии инвестиционных решений. При этом в случае, если данные по инфляции окажутся выше ожиданий, пара доллар/рубль может перейти к росту и к концу дня протестировать сопротивление на уровне 75 рублей. Отметим, что при удержании долларом позиций ниже данной отметки основным сценарием продолжит оставаться отступление американской валюты в нижнюю половину диапазона 73—75 рублей.