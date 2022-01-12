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Песков заявил о тенденции к возврату экономической ситуации в РФ к докризисным временам

12.01.2022 15:04
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ТАСС

Тенденция к возврату социально-экономической ситуации в РФ к докризисным временам есть, но имеются и тревожные тенденции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, она [ситуация] не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна», — сказал Песков.

При этом, добавил он, «очевидно, что есть и очень тревожные тенденции в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике».

«Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть и возможности, и технологии, и понимание того, что нужно делать, чтобы возможные негативные последствия минимизировать», — подытожил Песков.

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Комментарии

4
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ugor
ugor
12.01.2022 15:10
<p>Два раза в одну реку не войдёшь!!! Опять же Казахстан случился...</p>
1
Б.Е.С.
12.01.2022 16:02
<p>ложь</p>
<p></p>
<p>по личным субъективным ощущениям - мы даже не вышли рубежи 2006-2008 годов!!!</p>
5
Soers
12.01.2022 18:02
<p>В докризисные времена налога на вклады не существовало.</p>
3
SL/TP
12.01.2022 19:41
<p>Да он может заявлять всё что хочет, но цены на всё подряд от этого не упадут. Им нужна красивая картинка благоденствия и типа подъема, поэтому ради неё можно много говорить и обещать, но от слов "халва, халва" нам слаще не станет.</p>
2

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