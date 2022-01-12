АСВ хочет взыскать с бывшего руководства О. К. Банка убытки на 5,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Ярославской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Объединенного Кредитного Банка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 5,2 млрд рублей. Об этом в среду, 12 января, сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у О. К. Банка была отозвана 25 мая 2018-го, а в конце августа того же года он был признан банкротом. АСВ было назначено конкурсным управляющим. В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролировавшие банк лица совершали действия по выдаче заведомо невозвратных ссуд, а также отчуждению ликвидных активов без надлежащего встречного предоставления. В результате указанных сделок банку были причинены убытки, резюмирует АСВ.

«Данные обстоятельства в соответствии со ст. 71 федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основанием для привлечения вышеуказанных лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков», — поясняет агентство.

Ответчиками по иску значатся девять человек: Ахметшин А. А., Полунин Н. А., Трубников С. Н., Заботин В. П., Михальчук А. И., Болдин Ю. Б., Корольков А. М., Коротин И. Л., Титов А. В. Уточним, что Амиран Ахметшин был и. о. председателя правления банка, Николай Полунин входил в правление, а Сергей Трубников был членом совета директоров О. К. Банка.

Отзывая лицензию у банка, ЦБ РФ сообщал, что «в результате систематического проведения ПАО «О. К. Банк» «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера». По данным регулятора, в мае 2018 года О. К. Банком были осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

