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Эксперты выделили топ-5 перспективных профессий в сфере фриланса в 2021 году

12.01.2022 17:32
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Фриланс по-прежнему остается самой популярной сферой среди самозанятых. В 2021 году россияне наиболее часто обращались именно к услугам фрилансеров: заказывали фотосессии или написание текстов. Эксперты сервиса по безопасному заказу услуг «СберУслуги» рассказали о самых востребованных профессиях наступившего 2022 года.

1️⃣SMM-специалисты и копирайтеры

Социальные сети развиваются из года в год: меняются тренды на визуальную и текстовую составляющую, механизмы продвижения профиля и постов, поведение аудитории. Непрерывное развитие social media позволяет оставаться SMM-специалистам одними из самых востребованных на рынке фриланса.

2️⃣ Дизайнеры интерьера

В прошлом году россияне стали активно интересоваться ремонтом, на что мог повлиять переход на удаленную работу и желание сделать квартиру более уютной и современной. В 2022 году данный тренд будет развиваться, и услуги дизайнеров интерьера, в том числе создание дизайн-проектов, будут особенно актуальны.

3️⃣ Веб-дизайнеры

Веб-дизайнеры остаются востребованными специалистами уже долгое время, и спрос на их услуги все еще остается высоким: меняется поведение клиентов, восприятие информации, тренды в веб-дизайне, а значит, и сами сайты регулярно требуют изменений, чтобы идти в ногу со временем и быть с клиентом на одной волне.

4️⃣ Специалист по созданию чат-ботов

Чат-боты стали неотъемлемой частью интернет-маркетинга. Они созданы, чтобы быстро и качественно решать целый ряд бизнес-задач: снижать нагрузку на службу поддержки, налаживать коммуникацию с потенциальным клиентом и даже продавать товары и услуги.

5️⃣ Фотографы

Фотографы также остаются востребованными среди населения и бизнеса. Сейчас в области фотографии большое количество направлений: съемка контента для соцсетей, фешен-съемки, корпоративная съемка, частные фотосессии и т. д.

Рынок фриланса в России продолжает расти и набирать обороты: все большее количество людей хотят работать на себя или ищут дополнительные источники заработка. Во фрилансе в первую очередь трудятся специалисты в области маркетинга, дизайна, фотографии. Однако есть и ряд профессий, которые не требуют особых навыков, например, специалисты по разметке данных, которые помогают искусственному интеллекту учиться и развиваться.

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