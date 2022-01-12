Google, Facebook и WhatsApp уплатили штрафы за нарушение требований по локализации данных россиян

Американские компании Google, Facebook (ныне Meta Platforms), WhatsApp уплатили 22 млн рублей штрафов за нарушение законодательства о локализации персональных данных россиян на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил», — указали в пресс-службе.

В 2021 году Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp, Twitter и Google, не локализовавших на территории РФ базы данных российских пользователей.

WhatsApp и Google были оштрафованы на 4 млн и 3 млн рублей соответственно, а Facebook и Twitter за повторные нарушения требований о локализации персональных данных — на 15 млн и 17 млн рублей.



В 2020 году суд уже назначал штрафы Facebook и Twitter — по 4 млн рублей — за невыполнение требований закона о локализации персональных данных. Компания Facebook уплатила штраф, Twitter — нет.