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Размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля составит 524,5 тыс. рублей

12.01.2022 21:37
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ТАСС

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля текущего года составит 524,5 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда России, передает ТАСС.

«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей», — указали в пресс-службе.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей — на второго.

Маткапитал и ряд других пособий будут проиндексированы на 8,4% с 1 февраля текущего года. «Пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки», — рассказали в министерстве, добавив, что в общей сложности эти выплаты получают порядка 16 млн человек.

В ведомстве добавили, что эти выплаты, за исключением материнского капитала, традиционно индексируются по уровню инфляции с 1 февраля. По поручению президента РФ Владимира Путина был принят закон, изменяющий с 2022 года и порядок индексации материнского капитала.

«Если ранее материнский капитал индексировался с 1 января по уровню прогнозной инфляции, то с 2022 года он индексируется по уровню инфляции с 1 февраля», — подчеркнули в министерстве, отметив, что средства, необходимые для индексации всех мер поддержки, заложены в бюджет.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 февраля 2022 года размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

 21.12.2021 17:25

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