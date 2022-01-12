АСВ решило банкротить ликвидируемый Народный Банк Тувы

Агентство по страхованию вкладов, назначенное ликвидатором Народного Банка Тувы, из-за обнаружения «дыры» в капитале добивается его банкротства, свидетельствует сообщение на сайте АСВ.

Напомним, Арбитражный суд Тувы в августе 2020 года принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, АСВ было назначено ликвидатором.

«В процессе ликвидации банка установлена недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов», — уведомило агентство в среду, 12 января, пояснив, что в этой связи обратилось в Арбитражный суд Тувы с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).

Иск в конце декабря был принят к производству. Судебное заседание по его рассмотрению назначено на 26 января 2022 года.



Лицензия у Народного Банка Тувы была отозвана 14 июля 2020 года. В Центробанке поясняли, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества. «Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более чем пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — отмечалось в сообщении регулятора.