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АСВ решило банкротить ликвидируемый Народный Банк Тувы

12.01.2022 21:48
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Народный Банк Тувы

Агентство по страхованию вкладов, назначенное ликвидатором Народного Банка Тувы, из-за обнаружения «дыры» в капитале добивается его банкротства, свидетельствует сообщение на сайте АСВ.

Напомним, Арбитражный суд Тувы в августе 2020 года принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, АСВ было назначено ликвидатором.

«В процессе ликвидации банка установлена недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов», — уведомило агентство в среду, 12 января, пояснив, что в этой связи обратилось в Арбитражный суд Тувы с заявлением о признании банка несостоятельным (банкротом).

Иск в конце декабря был принят к производству. Судебное заседание по его рассмотрению назначено на 26 января 2022 года.

Лицензия у Народного Банка Тувы была отозвана 14 июля 2020 года. В Центробанке поясняли, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества. «Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более чем пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — отмечалось в сообщении регулятора.

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Комментарии

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Asimon
12.01.2022 22:12
<p>Само АСВ за полтора года всё раздербанило, а теперь "недостаточность"... </p>
<p>Неужели некому за Тывой присматривать?</p>
0

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