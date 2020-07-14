Банк России приказом от 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного Банка Тувы (регистрационный номер 1309, г. Кызыл, банк «НБТ»), сообщает пресс-служба регулятора.

Как поясняется, такое решение принято в связи с тем, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Кроме того, «НБТ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры», отмечает регулятор.

«Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — поясняется в сообщении.

В деятельности банка возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

В банк назначена временная администрация Банка России. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

НБТ является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

