Арбитражный суд Тувы на заседании 24 августа объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении Народного Банка Тувы. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено ликвидатором.

Напомним, лицензия у Народного Банка Тувы была отозвана 14 июля этого года. В Центробанке поясняли, что НБТ нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей. Банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества. «Банк имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более чем пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации», — отмечалось в сообщении регулятора.



Согласно материалам на сайте АСВ, страховка вкладчикам НБТ выплачивается с 22 июля 2020 года через Россельхозбанк. Размер страховой ответственности по Народному Банку Тувы агентство оценило в 34,2 млн рублей.