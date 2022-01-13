Рубль укрепляется, индекс Мосбиржи снижается на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и евро на утренних торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,685 рубля, что на 2,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил около 85,4375 рубля (минус 6 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,6225—74,7325 рубля за доллар и 85,3975—85,5225 рубля за евро.

С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Индекс Мосбиржи на 8:11 мск теряет 0,43% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 813,35 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск.