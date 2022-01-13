Кудрин: уровень жизни в РФ сегодня на 20% выше, чем был в СССР

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

«В 2003—2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал он.

Кудрин отметил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой. «В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — подчеркнул Кудрин.

«Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения», — добавил глава Счетной палаты.