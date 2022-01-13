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Кудрин: уровень жизни в РФ сегодня на 20% выше, чем был в СССР

13.01.2022 08:15
4 686
18 Время прочтения: 1 минута
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ТАСС

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

«В 2003—2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал он.

Кудрин отметил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой. «В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — подчеркнул Кудрин.

«Россия, несомненно, стала нормальной рыночной экономикой. В 1989 году это бы казалось сказкой. Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения», — добавил глава Счетной палаты.

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Комментарии

18
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Б.Е.С.
13.01.2022 09:22
<p>спортное утверждение. все зависит от лекал измерения!</p>
2
ugor
ugor
13.01.2022 09:34
<p>У некоторых,таких как г-н Кудрин наверное на все 1020%....</p>
17
svarzan
13.01.2022 11:18
<p>Позор!! С такими возможностями хотя бы и на 50 процентов надо было давно!!! А они все СССР вспоминают. </p>
18
bor0410
13.01.2022 11:19
<p>Чтоб за 30 лет уровень жизни в сравнении с СССР "в среднем" вырос на 20% - круто, чего уж там. А вот если посчитать рост уровня благосостояния Абрамовичей, Вексельбергов, Тимченко и прочих входящих в Форбс олигархов - за кудринский "средний по стране уровень жизни" становится вобще стыдно </p>
<p></p>
<p>В этой же речи(которую здесь благоразумно сократили) Кудрин добавил:</p>
<p>"Советский Союз переставал быть центром притяжения, роста уровня жизни и терял экономическую привлекательность" (C)</p>
<p></p>
<p>Нынешнюю Россию он, видимо, считает центром экономической привлекательности... хоть для кого-то кроме азиатских гастарбайтеров </p>
14
-man-
-man-
13.01.2022 11:21
<p>Лжец!</p>
7

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