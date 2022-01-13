Обзор рынков Банки.ру: ухудшение внешнего фона может оказать давление на российский рынок

В среду мировые рынки продемонстрировали позитивную динамику на снижении опасений относительно возможности более активного ужесточения денежно-кредитной политики в США.



Фокус внимания инвесторов был сосредоточен на данных по инфляции в США. Так, по итогам декабря индекс потребительских цен в Штатах составил 7% год к году, совпав с рыночными ожиданиями и установив максимумы за последние 40 лет. Это способствовало активизации покупок. При этом в преддверии данного события инвесторы взяли паузу в принятии решений, опасаясь, что итоговые данные окажутся хуже ожиданий, что могло бы сигнализировать о необходимости более активного подъема ставки в США и оказало негативное влияние на широкий спектр рыночных активов. В текущий момент участники торгов закладывают первый подъем ставки американским регулятором в марте и до четырех подъемов ставки в рамках 2022 года, однако, в случае дальнейшего роста инфляции, они будут пересматривать ожидания в сторону более сильного ужесточения ДКП в Штатах, что будет оказывать давление на рынки акций.

Вторым фактором выступает ситуация с новым штаммом коронавируса. Так, из-за более легкой переносимости омикрона по сравнению с предыдущими штаммами и несмотря на его быстрое распространение, инвесторы снижают оценки его негативного влияния на мировую экономику, что поддерживает рисковые активы. В частности, это отражается на динамике рынка энергоносителей, который вплотную подошел к максимумам прошлого года — инвесторы ожидают, что влияние омикрона на спрос на нефть будет меньше, чем предполагалось ранее.

На таком фоне в среду развитые и развивающиеся рынки продемонстрировали уверенную восходящую динамику, в результате чего соответствующие индексы MSCI World и MSCI EM прибавили порядка 0,9%. По итогам предыдущего дня в США индексы Dow Jones и S&P 500 подтянулись на 0,1% и 0,3% соответственно. Лидером стал нефтегазовый и высокотехнологический сектора, индексы которых выросли на 3,4% и 1,2% соответственно.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать, как негативные. На азиатских площадках преобладают продажи, в результате чего ведущие индексы региона снижаются в пределах 1%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после уверенного роста днем ранее, сегодня утром отступает на 0,3%, торгуясь в районе 84,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию данных по заявкам на пособие по безработице и индекса цен производителей в США.

В среду по итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, поднявшись в район 3 830 пунктов. Сегодня на старте основной сессии ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Давление на наши бумаги окажет ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках и переход рынка энергоносителей в коррекционное снижение. В результате индекс Мосбиржи может отступить в район 3 810 пунктов, после чего ожидаем перехода нашего рынка в консолидацию у достигнутых уровней. При этом динамику российских акций во второй половине дня определит выход статистики в США, которая может поддержать рисковые активы, что позволит индексу Мосбиржи отыграть утренние потери.

В валютной секции Московской биржи сегодня в рамках утренней сессии рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро теряют символические 0,05%. При этом внешний фон для рубля можно охарактеризовать, как умеренно негативный — давление на национальную валюту оказывают коррекция в ценах на нефть и слабость валют развивающихся стран. В дальнейшем данные факторы могут оказать негативное влияние на рубль, что приведет к его ослаблению. В результате пара доллар/рубль попытается сделать еще один шаг к отметке 75 рублей. Отметим, что в текущий момент, с фундаментальной точки зрения, нет поводов для выхода американской валюты выше данной отметки.