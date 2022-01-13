Количество очных проверок банков в РФ сократилось более чем вдвое

По итогам 2021 года количество инспекционных проверок кредитных организаций упало более чем вдвое — ЦБ все больше контролирует операции банков дистанционно, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствуют данные сайта Центробанка в разделе инсайдерской информации. Всего в прошлом году была завершена 31 проверка против 73 в 2020 году. Как пояснили в Банке России, регулятор «продолжает совершенствовать инструменты дистанционного надзора, а также риск-ориентированные подходы при инициировании проверок кредитных организаций», что позволило «проверять большинство банковских операций и сделок дистанционно, уменьшив количество инспекционных проверок». По итогам проверок регулятор может оштрафовать банк или даже лишить лицензии.

Банкиры не видят сильного изменения в запросах со стороны регулятора, при этом положительно относятся к дистанционному взаимодействию. По словам одного из собеседников, банкам легче отвечать и передавать в ЦБ большие массивы данных дистанционно.

Как пояснили в Банке России, «увеличение объема активов кредитных организаций, рассматриваемых дистанционно, стало возможным после создания в структуре регулятора службы анализа рисков и внедрения технологий для получения и обработки информации из кредитных досье банков в электронном формате». Также ЦБ проводит «контрольные мероприятия, которые проводятся в короткие сроки без организации проверки».

В последние годы регулятор начал практиковать тематические проверки, отметил один из банковских аналитиков. Так, например, в 2021 году фокус был на работе с нелегальными онлайн-казино. У сотрудников ЦБ была «целевая установка» выявлять подобные факты, соответственно, проверялись в основном расчетно-кассовое обслуживание и вопросы ПОД/ФТ, сообщил собеседник издания. По его мнению, в будущем на фоне введения прямых количественных ограничений на выдачи необеспеченных кредитов фокус тематических проверок, скорее всего, сместится. Новой темой может стать розничное кредитование: будут, например, проверять адекватность расчета долговой нагрузки и полноту источников информации при расчете ПДН.