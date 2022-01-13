Количество очных проверок банков в РФ сократилось более чем вдвое

По итогам 2021 года количество инспекционных проверок кредитных организаций упало более чем вдвое — ЦБ все больше контролирует операции банков дистанционно, пишет «Коммерсант». Об этом свидетельствуют данные сайта Центробанка в разделе инсайдерской информации. Всего в прошлом году была завершена 31 проверка против 73 в 2020 году. Как пояснили в Банке России, регулятор «продолжает совершенствовать инструменты дистанционного надзора, а также риск-ориентированные подходы при инициировании проверок кредитных организаций», что позволило «проверять большинство банковских операций и сделок дистанционно, уменьшив количество инспекционных проверок». По итогам проверок регулятор может оштрафовать банк или даже лишить лицензии.
Банкиры не видят сильного изменения в запросах со стороны регулятора, при этом положительно относятся к дистанционному взаимодействию. По словам одного из собеседников, банкам легче отвечать и передавать в ЦБ большие массивы данных дистанционно.
Как пояснили в Банке России, «увеличение объема активов кредитных организаций, рассматриваемых дистанционно, стало возможным после создания в структуре регулятора службы анализа рисков и внедрения технологий для получения и обработки информации из кредитных досье банков в электронном формате». Также ЦБ проводит «контрольные мероприятия, которые проводятся в короткие сроки без организации проверки».
В последние годы регулятор начал практиковать тематические проверки, отметил один из банковских аналитиков. Так, например, в 2021 году фокус был на работе с нелегальными онлайн-казино. У сотрудников ЦБ была «целевая установка» выявлять подобные факты, соответственно, проверялись в основном расчетно-кассовое обслуживание и вопросы ПОД/ФТ, сообщил собеседник издания. По его мнению, в будущем на фоне введения прямых количественных ограничений на выдачи необеспеченных кредитов фокус тематических проверок, скорее всего, сместится. Новой темой может стать розничное кредитование: будут, например, проверять адекватность расчета долговой нагрузки и полноту источников информации при расчете ПДН.
Банк России продолжит процесс «чистки» банковского сектора, общее количество кредитных организаций еще сократится. Такой прогноз озвучил старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин в ходе вебинара Fitch Ratings «Российские банки: последствия пандемии и новые вызовы».23.09.2021 17:55