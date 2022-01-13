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Кудрин: предпринимательству нужно учить со школы

13.01.2022 09:17
1 481
7 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Предпринимательским навыкам нужно учить со школьной скамьи, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

«Для экономического роста нужна предпринимательская культура, деятельность предпринимателей должна быть престижной в обществе, потому что именно они создают все новые товары, создают инновационную экономику. Вы каждый год чувствуете обновление товаров в одежде, в мебели, в любых вещах, потому что это уже следование за потребителем. У нас, к сожалению, максимум 20% наших производителей следуют политике обновления. Мы не чувствуем дыхания конкуренции, а для того, чтобы создать конкуренцию, нужен ответственно мыслящий слой предпринимательства. Этому нужно учить со школы и университетов, всех массово. Пусть ты остаешься физиком или лириком — но все равно должен иметь предпринимательские навыки», — сказал он.

По словам Кудрина, традиционно изменений требует и судебная система, для усиления защиты частной собственности.

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Комментарии

7
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Kondrat
13.01.2022 09:42
<p>Не знаю, как насчёт предпринимательства, но сын (8 лет, ученик 2 класса одной из считающихся хорошими школ нашего города) пришёл домой на неделе и сказал, что последнее изменение Конституции РФ было полностью легитимным. И далее обосновал законность текущего нахождения Президента РФ на своей должности. Сразу вспомнилась пророческая финальная сцена из «Убить дракона». Не думал, что она наступит уже в начальной школе.</p>
5
voroninvv
voroninvv
13.01.2022 12:29
<p>
Предпринимательским навыкам нужно учить со школьной скамьи
а можно и не учить и стать главой счётной палаты или депутатом )</p>
5
MrLantego
13.01.2022 13:00
<p>
Мы не чувствуем дыхания конкуренции
</p>
<p>Свежее дыхание конкуренции потерялось в зловонном дыхании силовиков/бандитов, которые пытаются либо отжать, либо посадить под крышу.</p>
5
georgy1974
georgy1974
13.01.2022 13:19
<p>Kondrat, Не переживайте, 8 лет - это немного. Есть шанс, что с годами мальчик либо поумнеет, либо вступит в Единую Россию, и тогда он легко обойдется без предпринимательской культуры или даже без культуры вообще.</p>
6
Бамбр
13.01.2022 15:20
<p>С жульем, допустим, надо бороться (с) Берегись автомобиля</p>
0

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