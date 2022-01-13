Кудрин: предпринимательству нужно учить со школы

Предпринимательским навыкам нужно учить со школьной скамьи, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

«Для экономического роста нужна предпринимательская культура, деятельность предпринимателей должна быть престижной в обществе, потому что именно они создают все новые товары, создают инновационную экономику. Вы каждый год чувствуете обновление товаров в одежде, в мебели, в любых вещах, потому что это уже следование за потребителем. У нас, к сожалению, максимум 20% наших производителей следуют политике обновления. Мы не чувствуем дыхания конкуренции, а для того, чтобы создать конкуренцию, нужен ответственно мыслящий слой предпринимательства. Этому нужно учить со школы и университетов, всех массово. Пусть ты остаешься физиком или лириком — но все равно должен иметь предпринимательские навыки», — сказал он.

По словам Кудрина, традиционно изменений требует и судебная система, для усиления защиты частной собственности.