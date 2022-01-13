Все новости

Минтруд назвал регионы с наибольшим количеством удаленных сотрудников

13.01.2022 09:37
1 203
Время прочтения: 3 минуты
Источник
Известия

В удаленном режиме в настоящий момент работает около 5% всех сотрудников, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд, уточняя, что это на 1,5% меньше в сравнении с ноябрем 2020 года (период очередной волны коронавируса). Там также добавили, что наибольшее распространение этот формат получил в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

По данным министерства, такой формат занятости наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что в конце ноября 2020 года на «удаленке» трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве. В апреле 2021 года в Минтруде говорили о более 3 млн человек (6% от общего числа работников). В июне этот показатель составлял почти 3 млн. Примерно о такой же цифре в начале сентября заявлял и глава Минтруда Антон Котяков, а в ноябре в министерстве сообщали о 5% работников, задействованных в режиме дистанционки.

В сентябре 2021 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,6 млн человек, отмечали ранее в Росстате. Там также подчеркивали, что 72,3 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 3,3 млн — как безработные.

Среди тех компаний, которые не планируют полностью возвращать работников в офисы, 50% респондентов отметили, что удаленно у них продолжат работать до 10% штата.

 15.11.2021 10:50

В июне 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционной и временной удаленной работы. Авторы инициативы, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин, отмечали, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на такой режим. Позже закон был принят, его положения вступили в силу с 1 января 2021 года.

Как отмечали авторы законопроекта, одно из важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Кроме того, появилась возможность комбинировать режимы занятости: работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно. Также исчезли нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Авторы инициативы отмечали, что эти поправки в Трудовой кодекс поспособствуют «развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира», а также законодательно закрепят их новые права и обязанности.

Удаленный режим занятости открыл широкие возможности для непрерывной профессиональной деятельности женщин с детьми, граждан с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий, рассказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. «Дистанционный и гибридные форматы трудовых отношений имеют множество плюсов: во-первых, создаются равные условия для развития конкурентной среды на рынке труда. Также снижается выброс углекислого газа в результате менее частой эксплуатации транспортных средств для поездок в офис. Эти и другие факторы положительно влияют на укрепление экономики и развитие страны», — отметила она.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей
Правительство скорректировало расчет среднедушевого дохода семьи при выплате детских пособий
Инвесторам предложен новый БПИФ на бумаги высокотехнологичных компаний от УК «Система Капитал»
Биржевой курс доллара пробил вниз отметку 76 рублей, евро — отметку 86