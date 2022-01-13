Минтруд назвал регионы с наибольшим количеством удаленных сотрудников

В удаленном режиме в настоящий момент работает около 5% всех сотрудников, пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд, уточняя, что это на 1,5% меньше в сравнении с ноябрем 2020 года (период очередной волны коронавируса). Там также добавили, что наибольшее распространение этот формат получил в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Свердловской и Новосибирской областях.

По данным министерства, такой формат занятости наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что в конце ноября 2020 года на «удаленке» трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве. В апреле 2021 года в Минтруде говорили о более 3 млн человек (6% от общего числа работников). В июне этот показатель составлял почти 3 млн. Примерно о такой же цифре в начале сентября заявлял и глава Минтруда Антон Котяков, а в ноябре в министерстве сообщали о 5% работников, задействованных в режиме дистанционки.

В сентябре 2021 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,6 млн человек, отмечали ранее в Росстате. Там также подчеркивали, что 72,3 млн классифицировались как занятые экономической деятельностью, а 3,3 млн — как безработные.

Лента новостей Исследование: почти треть компаний намерены полностью отказаться от «удаленки» Среди тех компаний, которые не планируют полностью возвращать работников в офисы, 50% респондентов отметили, что удаленно у них продолжат работать до 10% штата. 15.11.2021 10:50

В июне 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование дистанционной и временной удаленной работы. Авторы инициативы, в числе которых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ГД Вячеслав Володин, отмечали, что российское трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на такой режим. Позже закон был принят, его положения вступили в силу с 1 января 2021 года.

Как отмечали авторы законопроекта, одно из важных нововведений — прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Кроме того, появилась возможность комбинировать режимы занятости: работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно. Также исчезли нормы, согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Авторы инициативы отмечали, что эти поправки в Трудовой кодекс поспособствуют «развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира», а также законодательно закрепят их новые права и обязанности.

Удаленный режим занятости открыл широкие возможности для непрерывной профессиональной деятельности женщин с детьми, граждан с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий, рассказала заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. «Дистанционный и гибридные форматы трудовых отношений имеют множество плюсов: во-первых, создаются равные условия для развития конкурентной среды на рынке труда. Также снижается выброс углекислого газа в результате менее частой эксплуатации транспортных средств для поездок в офис. Эти и другие факторы положительно влияют на укрепление экономики и развитие страны», — отметила она.