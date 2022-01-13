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Россиянам напомнили о пенсионных новациях с января 2022 года

13.01.2022 09:49
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Прайм

В 2022 году последуют традиционные изменения, утвержденные Пенсионным фондом РФ еще до 2021 года. Это действие переходного периода по повышению пенсионного возраста и наличие условий выхода на пенсию, пояснила агентству «Прайм» доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Так, по ее словам, в этом году на пенсию могут выйти женщины, достигшие возраста 56,5 года и мужчины 61,5 года и имеющие стаж работы не меньше 13 лет, заработавшие 23,4 коэффициента.

«С января будут проиндексированы страховые пенсии неработающим пенсионерам», — утверждает Иванова-Швец. До 2022 года размер индексации, по ее словам, превышал официальный уровень инфляции. Так было запланировано и в 2022 году, где размер индексации должен составить 5,9%, но уровень инфляции превысил уже размер индексации, и вполне вероятно, что пенсионеров ждет дополнительная индексация. Этот вопрос был затронут на декабрьской встрече президента России с журналистами.

«Вопрос решится, скорее всего, когда будет определена и изыскана сумма для индексации», — считает эксперт.

Также в новом году, по ее мнению, будет повышена стоимость пенсионного балла, которая составит 104,69 рубля. «Пенсионный фонд в последние годы внедряет достаточно много новаций. Они в основном связаны либо с пенсионным обеспечением отдельных категорий граждан, либо с цифровизацией своей деятельности», — пояснила Иванова-Швец.

Так, в новом году изменится порядок выплаты повышенной фиксированной выплаты за 30 лет работы в сельском хозяйстве. «Теперь эта выплата сохранится, если пенсионер переедет из сельской местности», — подчеркивает собеседница агентства.

В случае введения на территории проживания чрезвычайного положения, по ее словам, предусматривается возможность досрочной выплаты и доставки пенсии.

Новации, которые связаны с введением цифровых технологий, касаются в основном упрощения взаимодействия граждан с Пенсионным фондом. «Так, теперь беззаявительно будут назначаться пенсии по инвалидности и пенсии по предложениям органов службы занятости, а также социальные доплаты, будет выбираться более выгодный вариант пенсионного обеспечения для лиц, достигших возраста 80 лет и являющихся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца», — считает Иванова-Швец.

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