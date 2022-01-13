Российские банки выдали в 2021 году автокредитов ​на рекордные 1,1 трлн рублей

По итогам 2021 года объем выданных на российском рынке автокредитов превысил рекордные 1,1 трлн рублей, что почти в 1,5 раза выше результата 2020 года. На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства прибрели более 1 млн россиян. В 2022 году, несмотря на высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ, показатель может превысить этот результат за счет замедления роста цен, полагают в ВТБ.

«В 2021 году главным сдерживающим фактором для российского автомобильного рынка был глобальный дефицит микроэлектроники, что стало причиной очень умеренного роста рынка по итогам года. На наш взгляд, проблема сохранится и в текущем году, особенно в первом полугодии, — комментирует аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов. — В результате мы ожидаем, что в 2022 году продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. В первом полугодии продажи, скорее всего, снизятся, а цены продолжат расти. При этом нормализация предложения и снижение инфляционного давления должны способствовать замедлению роста цен на новые автомобили во втором полугодии».

По мнению вице-президента, начальника управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимира Высоцкого, на динамику рынка в прошлом году также повлияли отложенный спрос из-за пандемии, государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования.

«В 2022 году, по нашей оценке, на фоне замедления роста цен спрос клиентов на автокредиты останется высоким. Мы ожидаем, что результат текущего года вполне может превысить показатель 2021 года и в случае умеренной денежно-кредитной политики регулятора увеличиться примерно до 1,2—1,3 триллиона рублей», — прокомментировал он.