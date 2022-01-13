Британские парламентарии назвали риски введения цифровой валюты

Возможное введение Банком Англии цифрового фунта стерлингов для широкого использования в Соединенном Королевстве может нанести удар по финансовой стабильности и конфиденциальности данных, повысить стоимость кредитов. С таким предупреждением выступили британские парламентарии в обнародованном в четверг докладе в связи с рассмотрением в Соединенном Королевстве перспектив введения после 2025 года цифровых банкнот — Central bank digital currency (CBDC).

По мнению авторов документа, подготовленного комитетом палаты лордов британского парламента по экономическим вопросам, широкое хождение CBDC, прежде всего в розничной торговле, несет «две серьезные угрозы безопасности». Во-первых, конфиденциальность «учетных записей может быть нарушена вследствие узких мест в кибербезопасности». Кроме того, «централизованная система цифровой валюты, которая станет важным элементом национальной инфраструктуры, может оказаться мишенью для атак со стороны враждебных государств и негосударственных субъектов», отмечается докладе.

В то же время его составители указывают на некоторые преимущества введения «оптовой CBDC» для использования между финансовыми учреждениями, что поможет повысить «эффективность торговли ценными бумагами и расчетов». Однако, как считают парламентарии, для этого необходимы «дополнительные исследования и эксперименты». В любом случае система цифровой валюты «должна быть адаптирована к новым угрозам безопасности и технологическим изменениям, включая быстроразвивающиеся квантовые вычисления», считают они.

Ранее министры финансов G7 представили набор принципов, которыми могут руководствоваться центробанки при введении цифровых валют. По мнению глав ведомств и руководителей центробанков Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, в будущем CBDC могут дать бизнесу и потребителям новые возможности для совершения платежей, способствуя инклюзивности и инновационному развитию экономики, которая развивается все стремительнее и все сильнее уходит в цифровое пространство.

CBDC должны вводиться, согласно их выводам, при надлежащем надзоре, обеспечении прозрачности и верховенства права, а также они не должны создавать угрозы для финансовой и валютной стабильности. Особо подчеркивается необходимость защищать личные данные пользователей, обеспечивать максимальную надежность новой системы и сводить к минимуму риски, исходящие от киберпреступников и мошенников.