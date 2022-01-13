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Минздрав отметил влияние здорового образа жизни населения на экономику страны

13.01.2022 12:02
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ТАСС

Страна может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов, если уже сейчас не начать привлекать молодежь к здоровому образу жизни, считает первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский.

«Много обсуждались вопросы и финансового стимулирования граждан <...>. К сожалению, осчастливить насильно нельзя. <...> Мы действительно [должны] какой-то новый канал коммуникации налаживать, возможно, с работодателем, потому что мы находимся в витке, когда мы теряем трудоспособное и работоспособное население и тем самым наносим еще и ущерб нашей экономике, у нас снова начинает не хватать ресурсов», — сказал он в четверг на сессии Гайдаровского форума.

Зеленский уточнил, что при этом не нужно заниматься пропагандой.

«Мы должны работать как раз сейчас с молодым населением. История со здоровым образом жизни — это очень долгая история, прямо завтра мы не получим быстрого результата, это не волшебная палочка на перспективу двух-трех лет. <...> Но этот фундамент нужно закладывать сейчас, иначе через 15 лет система точно разорится. Такое может действительно произойти, и нагрузка будет возрастать кратно на систему», — заключил он.

Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда и, скорее всего, показывает рост выше своих потенциальных возможностей. Как передает ТАСС, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов в интервью на канале в YouTube.

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