Греф: нужно всегда готовиться к новым кризисам

Нужно всегда готовиться к любым кризисам, тогда будет возможность преодолеть любые неожиданности. Такое мнение высказал глава СберБанка Герман Греф на Гайдаровском форуме.

«Мы говорим, что мы всегда готовимся к кризисам вчерашним, а происходит кризис завтрашний, и он, конечно же, абсолютно не такой, как предполагалось нами вчера. Это не означает, что не надо готовится. Мы много времени тратим на планирование и подготовку. Потому что все-таки, на мой взгляд, фактор неожиданности и неопределенности — это разные вещи», — сказал он.

Греф подчеркнул, что фактор неожиданности нужно постараться максимально убрать, так как поведение в ситуации неожиданности часто сложно представить.

«Если ситуация ожидаемая, прогнозируемая, но пошла не по тому сценарию, это может даже быть вызовом, мы же готовились. В этом смысле подготовленность — это профилактика неожиданности», — отметил он.