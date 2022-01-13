Греф: нужно всегда готовиться к новым кризисам

Нужно всегда готовиться к любым кризисам, тогда будет возможность преодолеть любые неожиданности. Такое мнение высказал глава СберБанка Герман Греф на Гайдаровском форуме.
«Мы говорим, что мы всегда готовимся к кризисам вчерашним, а происходит кризис завтрашний, и он, конечно же, абсолютно не такой, как предполагалось нами вчера. Это не означает, что не надо готовится. Мы много времени тратим на планирование и подготовку. Потому что все-таки, на мой взгляд, фактор неожиданности и неопределенности — это разные вещи», — сказал он.
Греф подчеркнул, что фактор неожиданности нужно постараться максимально убрать, так как поведение в ситуации неожиданности часто сложно представить.
«Если ситуация ожидаемая, прогнозируемая, но пошла не по тому сценарию, это может даже быть вызовом, мы же готовились. В этом смысле подготовленность — это профилактика неожиданности», — отметил он.
Комментарии
<p>Много умных слов ни о чем. </p>
<p>а с другой стороны - он прав. Вот кто мог предполагать еще пару месяцев назад, что РФ вдруг встанет в позу императора, только что выигравшего величайшую из войн, и гордо продиктует коллективному Западу условия для капитуляции? </p>
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