Мишустин: период адаптации к вызовам пандемии завершен

Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий, и период адаптации к вызовам пандемии завершен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

«Уже во втором квартале наш валовой внутренний продукт достиг допандемического уровня. В целом по году мы вышли на довольно высокие значения по ключевым параметрам ВВП, объемам промышленного производства, перевозке грузов. Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос. Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта», — сказал глава правительства.

Во многом, заметил он, эти позитивные изменения стали следствием мер поддержки, которые были реализованы правительством по поручениям президента РФ Владимира Путина. Люди получили прямую помощь от государства, при этом самый большой пакет мер был предназначен семьям с детьми. А бизнес, прежде всего небольшие компании, смог опереться на льготные кредиты и программы стимулирования занятости, добавил Мишустин.



«В этот непростой момент действие ряда инструментов, ранее ориентированных только на предпринимателей, было распространено и на социально ориентированные некоммерческие организации, что позволило поддержать и тех наших граждан, кто нуждается в особой помощи», — напомнил глава Кабинета министров. Он указал, что, несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость, а бюджет выполнен с профицитом.

«Уже в этом году есть планы вернуться к обычным параметрам бюджетных правил, что будет способствовать снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций», — сообщил премьер.



По его словам, период адаптации к вызовам пандемии завершен. «Можно и нужно двигаться дальше — в рамках достижения национальных целей развития, которые определил глава нашего государства. Для координации действий — как на федеральном, так и на региональных уровнях — мы приняли единый план. Он объединил мероприятия национальных проектов, государственных программ, а также 42 новых стратегических инициатив, которые необходимы для более эффективного достижения национальных целей. Эти инициативы учитывают все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране. Каждая из них направлена на улучшение благосостояния людей, развитие инфраструктуры, формирование новых точек роста в регионах, развитие нашего государства в целом», — указал Мишустин.

Для реализации всего задуманного, уточнил он, необходим прочный фундамент — это уверенный рост экономики. В среднем — не менее 3% в год. «И разумеется, опережающие темпы инвестиций в основной капитал. Ряд шагов для этого мы сделали еще в прошлом году. Например, приняли план по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, запустили новые инструменты стимулирования притока капиталов, утвердили Национальный план развития конкуренции. Чтобы обеспечить эффективную трансформацию сбережений в инвестиции, а значит, в дальнейшее повышение уровня и качества жизни граждан, сейчас правительство дорабатывает Стратегию развития финансового рынка на ближайшие десять лет», — поделился глава Кабмина. Он добавил, что планируется принять ее в ближайшее время. Стратегия определит основные приоритеты, долгосрочные цели и инструменты развития этой сферы, подчеркнул он.