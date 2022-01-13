​Хуснуллин: спрос на жилье сохранится при росте реальных доходов населения и доступности ипотеки

Спрос на жилье в России сохранится при условии ежегодного роста реальных доходов населения, такую точку зрения высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Гайдаровском форуме.



«Для того, чтобы строилось и продавалось 120 миллионов квадратных метров жилья в год, нужно чтобы реальные доходы населения росли на 2,5% в год. Если они не растут, значит, спроса не будет», — сказал он.

По словам вице-премьера, вторым ключевым фактором в поддержке стабильного спроса на жилье в стране являются цены и доступность ипотечного кредитования.

«Сорок семь процентов населения России сегодня не может взять ипотеку. Тогда мы предлагаем схемы социальной ипотеки, расселения ветхого и аварийного жилья, социальную и коммерческую аренду», — сказал Хуснуллин, добавив, что цивилизованная аренда жилья должна в ближайшие годы стать востребованным сегментом рынка.

Минстрой России ранее представил проект стратегии развития стройотрасли страны, в котором, в частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 кв. м, ежегодный объема ввода жилья достигнет 120 млн кв. м, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 трлн рублей.