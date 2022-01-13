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​Хуснуллин: спрос на жилье сохранится при росте реальных доходов населения и доступности ипотеки

13.01.2022 12:49
1 532
5 Время прочтения: 1 минута
Источник
РИА Новости

Спрос на жилье в России сохранится при условии ежегодного роста реальных доходов населения, такую точку зрения высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Гайдаровском форуме.

«Для того, чтобы строилось и продавалось 120 миллионов квадратных метров жилья в год, нужно чтобы реальные доходы населения росли на 2,5% в год. Если они не растут, значит, спроса не будет», — сказал он.

По словам вице-премьера, вторым ключевым фактором в поддержке стабильного спроса на жилье в стране являются цены и доступность ипотечного кредитования.

«Сорок семь процентов населения России сегодня не может взять ипотеку. Тогда мы предлагаем схемы социальной ипотеки, расселения ветхого и аварийного жилья, социальную и коммерческую аренду», — сказал Хуснуллин, добавив, что цивилизованная аренда жилья должна в ближайшие годы стать востребованным сегментом рынка.

Минстрой России ранее представил проект стратегии развития стройотрасли страны, в котором, в частности, предусматривается, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем вырастет до 33,8 кв. м, ежегодный объема ввода жилья достигнет 120 млн кв. м, а частные инвестиции в строительство жилья превысят 70 трлн рублей.

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Комментарии

5
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Б.Е.С.
13.01.2022 13:47
<p>так-то при значительном росте дохода - кредит может не потребоваться.</p>
<p></p>
<p>при условиях возможности стабильно оплатить жилье в рассрочку за 8 лет!!! при стабильной работе и индексируемом доходе!!!</p>
0
safaga
safaga
13.01.2022 14:10
<p>Как-то ни того, ни другого в ближайшее время я не вижу</p>
4
ugor
ugor
13.01.2022 16:29
<p>Какой спрос? У того кому нужна квартира денег нет...а у кого есть деньги,тот уже давно все купил! Создают ажиотаж!)</p>
1
Steven Cohen
Steven Cohen
13.01.2022 17:55
<p>Да кэп....для того чтобы это морозить не обязательно сидеть у кормушки и лоббировать застройщиков </p>
0
alekseysmr
13.01.2022 22:17
<p>Да, при лоббировании хуснулиным и собяниным завозе 5 млн иностранных мигрантов сбивающих зарплаты вымирающих россиян в ноль, доходы коренного населения вот несомненно, однозначно вырастут и мы дружно скупим все постоенные квартиры и даже цена квадратного метра еще и удвоится</p>
0

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