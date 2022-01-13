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​«Сбер» запустил ипотеку на покупку реализуемой с торгов недвижимости

13.01.2022 13:14
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3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

«Сбер» предложил розничным клиентам ипотеку на покупку залоговой недвижимости, реализуемой в рамках процедуры банкротства должника, сообщила пресс-служба банка. Продукт распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах.

«Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России, на сегодняшний день мы уже заключили ряд сделок», — прокомментировал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами СберБанка Максим Дегтярeв.

Как уточнили в кредитной организации, в настоящее время ипотека доступна для жилой недвижимости (квартиры, дома с земельными участками) и нежилой недвижимости (апартаменты). Первоначальный взнос на покупку залоговой недвижимости должен составлять не менее 20% от стоимости объекта, сделка совершается с помощью аккредитива.

«Для оформления ипотеки потенциальному покупателю необходимо выбрать объект на одной из онлайн-площадок: «ДомКлик», «Портал DA», Avito, зарегистрироваться в торгах и выиграть их. Далее происходит стандартная процедура — подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре», — говорится в релизе.

Отмечается, что на «Портале DA» клиенты могут воспользоваться услугами авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс покупки — от подачи заявки до участия в торгах.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

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Б.Е.С.
13.01.2022 13:49
<p>без независимой оценки - ваш аукцуон залогового, сплошной лохотрон. </p>
0
Login-Parol
13.01.2022 15:06
<p>Ипотека на ипотеку - вот эталон заботы. А как выгоняют семьи с несовершеннолетними детьми из такой недвижимости?</p>
0
sukraloza
13.01.2022 16:57
<p>а это уже типа проблемы покупателя. Login-Parol,</p>
0

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