​«Сбер» запустил ипотеку на покупку реализуемой с торгов недвижимости

«Сбер» предложил розничным клиентам ипотеку на покупку залоговой недвижимости, реализуемой в рамках процедуры банкротства должника, сообщила пресс-служба банка. Продукт распространяется на объекты, которые находятся в собственности заемщика, в залоге у банка и продаются на торгах.

«Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России, на сегодняшний день мы уже заключили ряд сделок», — прокомментировал вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами СберБанка Максим Дегтярeв.

Как уточнили в кредитной организации, в настоящее время ипотека доступна для жилой недвижимости (квартиры, дома с земельными участками) и нежилой недвижимости (апартаменты). Первоначальный взнос на покупку залоговой недвижимости должен составлять не менее 20% от стоимости объекта, сделка совершается с помощью аккредитива.



«Для оформления ипотеки потенциальному покупателю необходимо выбрать объект на одной из онлайн-площадок: «ДомКлик», «Портал DA», Avito, зарегистрироваться в торгах и выиграть их. Далее происходит стандартная процедура — подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре», — говорится в релизе.

Отмечается, что на «Портале DA» клиенты могут воспользоваться услугами авторизованного агента, который возьмет на себя весь процесс покупки — от подачи заявки до участия в торгах.