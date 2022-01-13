Официальный курс доллара вырос на 4 копейки, евро — на 78

ЦБ установил официальные курсы валют на 14 января.

Курс доллара повысился на 4,09 копейки, составив 74,5686 рубля (74,5277 рубля на 13 января). Курс евро увеличился на 78,47 копейки, до 85,4556 рубля (84,6709 рубля на 13 января).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,65 рубля (минус 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,53 рубля (плюс 3 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,46—74,73 рубля за доллар и 85,22—85,72 рубля за евро.