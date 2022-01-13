Чубайс: ​​Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Президент РФ Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в четверг.



Чубайс напомнил, что мир находится в стадии энергетического перехода от старых невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ), которые стали причиной повышенной концентрации СО2 в атмосфере, к чистым источникам энергии (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика).

«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода. — Прим. ред.), если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая — smart strategy (умная стратегия. — Прим. ред.). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», — сказал Чубайс.

Чиновник пояснил, что smart strategy означает пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ. По мнению Чубайса, если бы был выбран «тупой» путь развития, то через 20—30 лет Россия чувствовала бы себя так же, как страна без Интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.