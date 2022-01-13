Индексация пенсий неработающим россиянам на 8,6% будет оформлена с 1 января

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — сказала Матвиенко журналистам. Она добавила, что это является справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. В Минэкономразвития отмечали, что это решение окажет поддержку доходам населения.

Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6% по поручению президента РФ, что затронет 30,8 млн человек. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей. По его словам, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей.



По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%. Таким образом, пенсии будут проиндексированы на уровень выше инфляции прошедшего года.

