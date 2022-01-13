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Индексация пенсий неработающим россиянам на 8,6% будет оформлена с 1 января

13.01.2022 14:05
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3 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года, заявила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — сказала Матвиенко журналистам. Она добавила, что это является справедливой мерой с учетом роста цен на продовольствие.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. В Минэкономразвития отмечали, что это решение окажет поддержку доходам населения.

Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6% по поручению президента РФ, что затронет 30,8 млн человек. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей. По его словам, размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей.

По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%. Таким образом, пенсии будут проиндексированы на уровень выше инфляции прошедшего года.

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Комментарии

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es128
es128
13.01.2022 14:55
<p>спасибо за подачку </p>
4
ugor
ugor
13.01.2022 16:27
<p>С такой неохотой!)))</p>
0

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