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Кудрин: пересматривать прогноз по росту ВВП РФ в 2022 году из-за «омикрона» пока не нужно

13.01.2022 15:15
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ТАСС

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2022 году преждевременно пересматривать из-за штамма коронавируса «омикрон», сообщил на Гайдаровском форуме председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я не думаю, что сегодня нужно именно сейчас пересматривать прогноз ВВП <... > Пока нет. Но, если потребуется, опыт у России уже есть», — сказал он.

Рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем — до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», передает ТАСС.

 11.01.2022 20:39

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