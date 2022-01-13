Кудрин: пересматривать прогноз по росту ВВП РФ в 2022 году из-за «омикрона» пока не нужно

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2022 году преждевременно пересматривать из-за штамма коронавируса «омикрон», сообщил на Гайдаровском форуме председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Я не думаю, что сегодня нужно именно сейчас пересматривать прогноз ВВП <... > Пока нет. Но, если потребуется, опыт у России уже есть», — сказал он.
Рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем — до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», передает ТАСС.11.01.2022 20:39