Частные инвесторы вложили в российские ценные бумаги 1,35 трлн рублей в 2021 году

В 2021 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 532 млрд рублей, вложения в облигации составили 819 млрд рублей, сообщается в релизе биржи. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 80,7% — приходилась на корпоративные облигации, 15,4% — на государственные облигации, 3,9% — на еврооблигации.

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2021 год увеличилось почти вдвое и составило около 17 млн, или более 10% населения России. Ими открыто 27,7 млн брокерских счетов на Московской бирже.

Активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений: ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек (847 тыс. в 2020 году).

По итогам 2021 года совокупный объем торгов на рынках Московской биржи достиг исторического максимума и впервые превысил отметку в 1 квадрлн рублей (рост на 6,6% к 2020 году). Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, в объеме торгов облигациями — 10,1%, на спот-рынке валюты — 12,4%, на срочном рынке — 43,4%.

По итогам 2021 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составляет 4,9 млн. За 2021 год открыто более 1,4 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС за 2021 год составил 1,6 трлн рублей, в структуре оборота 87,4% составили сделки с акциями, 5,4% — с облигациями, 7,2% — с биржевыми фондами.

Регионами-лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (527,2 тыс.), Московская область (298 тыс.) и Санкт-Петербург (228,6 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (159,3 тыс. счетов), Республика Башкортостан (155,6 тыс. счетов) и Краснодарский край (144,8 тыс. счетов).