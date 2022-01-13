Кудрин предложил передать федеральному центру полномочия регионов по соцвзносам на детей и пенсионеров

Расходные полномочия российских регионов по уплате в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) страховых взносов на детей и пенсионеров можно передать в федеральный центр для улучшения межбюджетных отношений. Об этом на Гайдаровском форуме в четверг заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сегодня <…> важнейшая задача — какие-то расходные полномочия передать на уровень федеральный, то есть чтобы федеральный [центр] взял это себе как дополнительные по сути полномочия и оставил часть ресурсов субъектам. Такими полномочиями мы называем оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население. По прошлому году таких средств, которые заплатили все субъекты Российской Федерации в [Фонд] ОМС, было 783 миллиарда [рублей]», — сказал он.

По словам главы Счетной палаты, две трети от этой суммы пришлись на важнейшие категории населения: детей и пенсионеров. Так, за детей и подростков было уплачено 305 млрд рублей, за пенсионеров — 267 млрд рублей, уточнил Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что выплата пенсий — это федеральные полномочия. «Человек попадает в пенсионную систему или получает пенсию уже автоматически в рамках федерального закона. В этом смысле и платить за него могла бы Федерация», — считает он. Аналогичный подход возможен, по мнению Кудрина, и в отношении страховых взносов на детей.

Как полагает председатель Счетной палаты, эта мера позволит оставлять в регионах больше ресурсов для их развития и сгладит большую дифференциацию в доходах субъектов РФ.