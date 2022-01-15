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​Банк «Уралсиб» повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам

15.01.2022 20:59
9 757
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Уралсиб

Банк «Уралсиб» повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ставка по депозиту «Прибыльный сезон» теперь при размещении на 181 день составляет 7,5% годовых, на 367 дней — 7,9%, на 1 100 дней — 8,7% годовых.

Ставка по накопительному счету «Первый» повышена на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка составила 7,5%.

Ставки по накопительным счетам «Зарплатный», Premium light, Premium, «Прайвет», «Накопительный счет» повышены от 0,75 до 1,5 п. п. в зависимости от суммового диапазона и действующего пакета услуг. Максимальная ставка составляет 7%.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Комментарии

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svarzan
15.01.2022 22:53
<p>А что дальше 67 все?? Или дискриминация возраста?!</p>
0

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