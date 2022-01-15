​Банк «Уралсиб» повысил ставки по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам

Банк «Уралсиб» повысил ставки в рублях по вкладу «Прибыльный сезон» и накопительным счетам, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Ставка по депозиту «Прибыльный сезон» теперь при размещении на 181 день составляет 7,5% годовых, на 367 дней — 7,9%, на 1 100 дней — 8,7% годовых.

Ставка по накопительному счету «Первый» повышена на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка составила 7,5%.

Ставки по накопительным счетам «Зарплатный», Premium light, Premium, «Прайвет», «Накопительный счет» повышены от 0,75 до 1,5 п. п. в зависимости от суммового диапазона и действующего пакета услуг. Максимальная ставка составляет 7%.