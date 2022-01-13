МСП Банк поменяет стратегию развития и станет более удобным для бизнеса

МСП Банк готовит новую стратегию развития с акцентом на уход от объемов к количеству получателей господдержки, хочет стать партнером для банков с базовой лицензией и регионов, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас основным собственником банка является государственная Корпорация МСП. До последнего времени предполагалось, что МСП Банк в рамках реформы институтов развития будет объединен с дочерним банком госкорпорации «ДОМ.РФ». Сделку планировалось закрыть в середине 2021 года. Однако правительство решило отказаться от этого плана, следовало из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое состоялось в конце сентября 2021 года. Правительство согласилось с предложением Минэкономразвития, высказавшегося за целесообразность сохранения МСП Банка под управлением Корпорации МСП.

В конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, исключающее из дорожной карты оптимизации институтов развития пункт об объединении МСП Банка с Банком ДОМ.РФ.

«Мы совместно с правительством и бизнесом готовим стратегию развития МСП Банка. Будем делать акцент на уход от объемов к количеству получателей господдержки. В сентябре прошлого года мы запустили новый продукт, позволяющий бизнесу без залога получить быстрое финансирование по справедливым ставкам. За это время механизмом воспользовались 1,2 тысячи компаний. Этот проект мы будем масштабировать в этом году», — заявил Исаевич.

«Нам нужно полностью перестроить работу банка как института развития, сделав его цифровым, удобным, с широкой линейкой продуктов для малого и микробизнеса. Также еще одна задача МСП Банка — стать бэк-офисом правительства по пилотированию и затем масштабированию новых инструментов финансовой поддержки. Также будем совместно с «ВЭБ.РФ» реализовывать проекты в рамках развития городской экономики. Еще одно направление, которое мы развиваем вместе с Банком России, — сделать МСП Банк партнером для банков с базовой лицензией и регионов», — добавил он.

О том, что МСП Банк может изменить вектор развития, говорилось в его отчетности по РСБУ за девять месяцев. Банк предупредил, что в конце 2021 — начале 2022 года возможна «кардинальная трансформация стратегии, систем риск-менеджмента и качества управления, а также занимаемой ниши и роли МСП Банка».



МСП Банк по итогам III квартала 2021 года занимает 61-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».