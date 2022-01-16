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Страховщики рассказали о новых трендах в угонах автомобилей

16.01.2022 19:32
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Пандемия и усилия правоохранителей резко изменили ситуацию с угонами, свидетельствуют данные компании «Ренессанс Страхование». Так, из числа лидеров ушли традиционно предпочитаемые ранее преступниками дорогие внедорожники и авто представительского класса. Но масс-маркет похищают активно, а в топе наиболее угоняемых моделей произошли перемены.

«Основных причин улучшения ситуации с угонами премиум-класса, на наш взгляд, две: закрытие границ и связанные с этим сложности сбыта похищенных автомобилей на рынки СНГ. Кроме пандемии на ситуацию серьезно повлияла активная работа правоохранителей в традиционно наиболее сложном с точки зрения угонов регионе — Санкт-Петербурге», — комментирует управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов.

В среднем по стране по всем маркам и моделям, уточнил он, число хищений автомобилей снизилось примерно на треть.

Еще одним новым трендом стала популярность у преступников корейских кроссоверов: Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Угонщики по-прежнему обращают внимание на автомобили масс-сегмента — их разбирают на запчасти. Также очень сильно выросла частота хищений Mitsubishi Outlander (четвертое место по популярности у преступников), который ранее не попадал в топ-список по угонам. Кроссоверы Nissan X-Trail и Nissan Qashqai теперь также входят в рисковый сегмент.

Наиболее часто угоняемые в России десять моделей по итогам прошедшего года:

Марка и модель

  1. Hyundai Santa Fe
  2. Kia Sorento
  3. Kia Rio
  4. Mitsubishi Outlander
  5. Hyundai Solaris
  6. Hyundai Creta
  7. Nissan Qashqai
  8. Kia Rio X-Line
  9. Toyota Camry
  10. Toyota RAV4
«С ростом стоимости запчастей можно прогнозировать, что частота угонов в этом сегменте будет расти», — отмечает Сергей Демидов.

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