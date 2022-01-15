ВТБ и «Эвотор» расширили линейку финансовых сервисов для предпринимателей

ВТБ и IТ-компания «Эвотор» расширили линейку финансовых сервисов для предпринимателей. Теперь в личном кабинете «Эвотора» предприниматели могут отправить заявку на открытие расчетного счета в ВТБ, сообщает пресс-служба компании.

«Эвотор» поможет малому бизнесу подобрать тариф и подключить расчетно-кассовое обслуживание в ВТБ. Предприниматель может указать параметры своего бизнеса и требования к РКО, а «Эвотор» предложит лучший тариф, соответствующий этим условиям. Оформить заявку на подключение расчетно-кассового обслуживания в ВТБ можно в личном кабинете «Эвотора», — говорится в релизе.

Данная услуга доступна всем юридическим лицам и ИП. Уточняется, что в партнерстве с ВТБ «Эвотор» готов предложить ее предпринимателям, которые открывают новый бизнес или РКО впервые, а также тем, кто хочет получить более выгодные условия по расчетно-кассовому обслуживанию.