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Экономисты оценили слова Кудрина о росте уровня жизни по сравнению с СССР

13.01.2022 20:20
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РБК

Эксперты считают, что, хотя по формальным показателям Россия опережает СССР по уровню жизни, сравнивать их однозначно не стоит. В рейтинге стран по индексу человеческого развития, который рассчитывает ООН, страна упала в два раза.

Достоверно сравнивать уровень жизни сейчас и 30 с небольшим лет назад, перед распадом СССР, очень сложно, полагают опрошенные РБК экономисты. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в четверг заявил, что по сравнению с периодом перед распадом СССР уровень жизни в России вырос примерно на 20%.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич пояснила РБК, что рассматривать подобные данные нужно с учетом показателя инфляции, с оценкой которой есть определенные сложности. «В 1990-е годы инфляция очень сильно скакала, и измеряли ее, возможно, не всегда хорошо», — пояснила она.

«Также нужно учитывать, что эти данные все равно средняя температура по больнице. В СССР не было такой, как сейчас, дифференциации по доходам. Сегодня у нас страна практически латиноамериканского типа с очень большим неравенством. Если в среднем мы превысили советский уровень [по доходам], это не значит, что его превысило все население. По расчетам моих коллег из НИУ «ВШЭ», до 40% населения в середине 2010-х годов имели доходы ниже, чем в среднем жители РСФСР в поздние годы существования Советского Союза», — отметила Зубаревич.

По ее мнению, в целом утверждение, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем в СССР, «вероятно, корректно», но это все же усредненный показатель.

Главный экономист Macro-Advisory Владимир Тихомиров высказал мнение, что, если производить оценку доходов в долларовом эквиваленте, уровень жизни в России с начала 1990-х годов вырос довольно ощутимо, хотя оценить в процентах, насколько именно, сложно. Однако, подчеркивает он, сложность здесь еще и в том, что за прошедшие годы изменилась система цен, из-за чего бессмысленно сравнивать уровень жизни чисто по уровню доходов.

«За 30 лет изменилась система цен не только в России, но и в мире. То, что раньше было дорогим, стало дешевым. И наоборот. Например, потребительская электроника за счет новых производств, технологического усовершенствования стала стоить меньше. Если покупка электронной аппаратуры около 30 лет назад была большой тратой для домохозяйств, то теперь все иначе. С другой стороны, существенно выросли цены на базовые товары, в том числе продовольственные. Теперь расходы на продовольствие, базовые услуги, например ЖКХ, стали более высокими. И если смотреть на доходы в долларах, даже с поправкой на инфляцию, доходы домохозяйств выросли, но для большинства людей этот рост может быть чисто номинальным, и он не обязательно отражается на качестве жизни и потребительской способности населения», — пояснил Тихомиров.

Ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогноза экономических процессов центра фундаментальных исследований НИУ «ВШЭ» Владимир Сальников считает, что любое сравнение настолько разнесенных по времени показателей будет условным. «Прежде всего потому, что появляются новые товары и услуги, старые исчезают. Как их сравнивать — не вполне понятно», — отметил он.

Сальников, как и Тихомиров, напомнил, что цены на товары, их соотношение и стандарты жизни сильно меняются со временем. «То, что раньше могло считаться признаком высокого благосостояния, превращается в обыденность. Если в советское время автомобиль был для обычного человека предметом роскоши, и неважно, что за автомобиль, лишь бы было четыре колеса и он ездил, то сегодня просто купить «четыре колеса» несложно. Так же как и цифровые услуги, смартфоны. Сегодня смартфон — это еще и фото, видеокамера, он имеет множество функций, что раньше было непредставимо. Тот же магнитофон считался ценностью. А значит, все условно», — объяснил эксперт.

Он также указал на факт, что многие товары дешевеют относительно покупательной способности и становятся доступнее, чем в советское время. Однако ситуация с качеством и стоимостью услуг иная. «Например, в сфере здравоохранения. В Москве оно, может быть, и не ухудшилось, хотя есть разные мнения, но порой за хорошее здравоохранение человеку приходится платить. В советское время здравоохранение было условно бесплатным и в среднем было лучше. С этой точки зрения мы, очевидно, просели. Какие-то товары стали доступнее, а вот здравоохранение, пожалуй, нет. Похожие вопросы могут быть к образованию. Но как корректно это измерить, пока непонятно», — констатировал он.

«На мой взгляд, измерить изменение уровня жизни в процентах относительно Советского Союза почти невозможно. С тем же успехом можно было бы говорить о том, что рост составил 15%, 25%, 35%, и под каждую цифру подвести свои аргументы, теоретическую базу», — резюмировал Сальников.

В интервью ТАСС Кудрин заявил, что в 2003—2004 годах в России был восстановлен уровень жизни, который был у граждан в 1990 году перед развалом СССР. «В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 до 2011 года, уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал он.

Исходя из данных Всемирного банка, размер ВВП на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), в России вырос по сравнению с 1991 годом: перед развалом СССР он составлял чуть более 20 тыс. долларов, а к 2019 году, перед пандемией COVID-19, — 26,5 тыс. долларов.

Украина — единственная постсоветская страна, у которой подушевой ВВП по ППС упал по итогам доковидного 2019 года по сравнению с 1990-м (на 19%). К 2021 году он составлял 12,4 тыс. долларов.

Еще один показатель измерения уровня жизни — это индекс человеческого развития (ИЧР), который регулярно рассчитывается в рамках программы развития ООН с 1990 года. Он оценивает такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения, уровень жизни с учетом валового национального дохода на душу населения. Этот показатель в современной России ниже, чем в СССР 1990 года. В отчете ООН за 1990 год СССР находился на 26-м месте в мире по ИЧР, между Чехословакией и Болгарией, с показателем 0,92. В рейтинге 2020 года Россия оказалась на 52-м месте, между Казахстаном и Белоруссией, с показателем 0,824.

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

 13.01.2022 08:15

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Комментарии

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alekseysmr
13.01.2022 22:03
<p>Ага, "рост" уровня жизни и рекордное вымирание со времен войны и репрессий 1937. Хватит уже врать, не смешно даже или Кудрин забыл добавить что это ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РОСТ?</p>
<p>В отсталом, ниификтивном совке, где по мнению друга кудрина путина только галоши делали (хотя интересно на чьих ракетах мы до сих пор в космос летаем?) за 1945-1985 население УДВОИЛОСЬ на более 100 млн человек. </p>
<p>А эффективные рыночные реформы Кудрина и его дружков гайдарочубайсов за 30 лет ПЕРЕМОЛОЛИ 100 млн советских граждан в миллиардные долларовые состояния олигархов России и бывших союзных республик.</p>
4

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