«Росгосстрах» вновь пытается взыскать с «Капитал Лайф» 150 млрд рублей за нарушение прав на бренды

«Росгосстрах» подал апелляционную жалобу на отказ во взыскании с компании «Капитал Лайф Страхование жизни» (ранее СК «РГС-Жизнь») более чем 150 млрд рублей за неправомерное использование товарных знаков, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы.

Истец обжаловал в апелляции решение первой инстанции от 30 ноября 2021 года.

Между сторонами 6 февраля 2017 года был заключен лицензионный договор на право (неисключительную лицензию) использования ответчиком на территории Российской Федерации принадлежащих истцу 13 товарных знаков, что свидетельствует о согласии правообладателя на использование товарных знаков ответчиком, отмечается в решении суда.

Столичный арбитраж посчитал, что истец не доказал факт нарушение ответчиком прав «Росгосстраха» на товарные знаки. Также суд указал на пропуск истцом срока исковой давности.

Это дело рассматривается повторно.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ 10 декабря 2019 года оставила в силе акты нижестоящих судов об отказе в иске «Росгосстраха» к компании «Капитал Лайф Страхование жизни».

Однако председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев в марте 2020 года внес представление в президиум о пересмотре судебных актов по этому делу. Глава суда указал на фундаментальные нарушения прав при разбирательстве дела, поддержав доводы «Росгосстраха».

Президиум ВС 17 июня 2020 года подтвердил законность решения Суда по интеллектуальным правам (СИП) о направлении этого дела на новое рассмотрение в столичный арбитраж. «Президиум удовлетворил представление Вячеслава Лебедева, отменил определение судебной коллегии по экономическим спорам и оставил в силе решение СИП», — сказала собеседница агентства.

Глава ВС отметил, что позиция судебной коллегии о том, что Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость повторного исследования доказательств по делу, тем самым превысив свои полномочия, является ошибочной, поскольку судебные акты были отменены в связи с нарушениями принципов равноправия сторон и состязательности (статьи 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ), допущенными судами первой и апелляционной инстанций, а не в связи с необходимостью повторно исследовать доказательства.

В документе говорится, что «нарушения норм процессуального права, допущенные судебной коллегией, являются фундаментальными, они повлияли на законность обжалуемого судебного постановления и лишили истца возможности осуществления прав, гарантированных АПК РФ, в том числе права на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности и равноправия сторон.

Ранее генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай сообщил ТАСС, что компания не хочет, чтобы принадлежащий ей товарный знак использовали другие компании. «Вопрос не только в деньгах — мы вообще не хотим, чтобы кто-то чужой использовал наш бренд. Это нехорошо для рынка и путает клиентов», — отметил он. «У нас есть жалобы от клиентов, связанные с тем, что ситуация со схожими наименованиями «РГС» (сокращенное наименование компании «Росгосстрах») и «РГС-Жизнь» вводит их в заблуждение о тождественности компаний, следовательно, уровня надежности и качества услуг», — сказал Фрай. Ущерб от договора об использовании товарного знака «РГС-Жизнью» может быть очень значительным, заметил гендиректор «Росгосстраха».

В свою очередь президент компании «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гинер отметил, что она готова к любым новым рассмотрениям.

Компания «Росгосстрах» в ноябре 2018 года подала в суд иски к Роспатенту, признавшему недействительной предоставление правовой охраны ее товарным знакам «РГС» и «РГС-Жизнь».

Она оспорила в суде решения патентного ведомства от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

По мнению «Росгосстраха», у лица, подавшего возражения (СК «РГС-Жизнь»), на дату заседания коллегии Роспатента отсутствует заинтересованность в оспаривании товарных знаков «РГС» и «РГС-Жизнь». Это связано с тем, что 3 сентября 2018 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» переименовано в ООО «Капитал Лайф Страхование жизни». Теперь, как считает правообладатель, отсутствует объект смешения ввиду того, что оспариваемые товарные знаки не являются тождественными или сходными с фирменным наименованием «Капитал Лайф Страхование жизни», а значит, и отсутствует столкновение интересов.

Сокращенное фирменное наименование не способно индивидуализировать юридическое лицо, отметил «Росгосстрах». Под фирменным наименованием следует понимать полное наименование юрлица, под которым оно ведет производственную и иную деятельность.



Довод о том, что оспариваемые товарные знаки не обладают различительной способностью в отношении услуг 36-го класса международной классификации товаров и услуг, является необоснованным, поскольку входящий в их состав элемент «РГС» приобрел различительную способность задолго до даты приоритета оспариваемых знаков, заметил страховщик.