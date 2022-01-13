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ЦБ: климатические риски для финансовой системы будут только нарастать

13.01.2022 21:58
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ТАСС

Климатические риски в будущем будут только нарастать, для их снижения необходимо реагировать в рамках этой повестки еще быстрее. Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме в рамках сессии на тему ESG-повестки, передает ТАСС.

«Я остановлюсь только на климате. Мне кажется, ESG уже все давно занимаются. На самом деле и климатом уже несколько лет в мире компании очень активно занимаются, но в прошлом году мы наблюдали резкое усиление внимания к этой теме. И я уверена, что тема эта долгосрочная, — отметила она. — С точки зрения финансовой системы здесь мы в первую очередь говорим о рисках — и о физических рисках, и о переходных рисках, связанных с изменением политики, — и они [риски] будут только нарастать. И поэтому политика, действительно, долгосрочная».

Юдаева подчеркнула, что на возникающие вызовы «надо реагировать быстрее, тогда риски в будущем будут меньше».

В сентябре 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России планирует опубликовать рекомендации по учету климатических рисков финансовыми организациями в середине 2022 года.

Юдаева также предложила классифицировать проекты по вкладу в достижение целей в рамках «зеленой» повестки, что позволило бы варьировать регулирование в этой сфере.

«Если бы правительство как-то классифицировало проекты в таксономии в зависимости от их вклада в достижение «зеленых» целей, мы бы могли варьировать регулирование. Грубо говоря, при том же самом уровне финансовой устойчивости — чем больше вклад в «зеленую» повестку, тем меньше мог бы быть коэффициент риска. Но здесь нам нужна какая-то классификация», — сказала она на форуме.

Первый зампред ЦБ отметила необходимость определения так называемых «коричневых» компаний, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. «По «коричневым» [компаниям] большие риски у тех, кто вообще не занимается «зеленой» повесткой, не раскрывает даже информацию. Тоже хотелось бы определить в этой связи, кто такие «коричневые», чтобы мы могли это также учесть в регулировании» — пояснила Юдаева.

В июле 2021 года правительство России утвердило цели и основные направления «зеленого» финансирования. В числе приоритетов — снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов. В целом проект должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.

Кризис природных ресурсов и провал стратегии по борьбе с климатическими изменениями в мире являются основными критическими рисками в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе «Глобальные риски — 2022» швейцарской неправительственной организации «Всемирный экономический форум», передает ТАСС.

 11.01.2022 16:37

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