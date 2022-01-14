Рубль прибавляет к доллару и теряет к евро, индекс Мосбиржи растет на утренних торгах

Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на утренних торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,1775 рубля, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 87,3975 рубля (плюс 7 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 76,11—76,435 рубля за доллар и 87,325—87,65 рубля за евро.

Индекс Мосбиржи на 8:11 мск прибавляет 1,13% к уровню закрытия предыдущих торгов и составляет 3 716,11 пункта. С 6 декабря 2021 года продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличилась на три часа, до 17 часов, за счет введения утренней торговой сессии с 6:50 мск. С 1 марта 2021 года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.