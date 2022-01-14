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В ООН прогнозируют рост ВВП в России в 2022 году на 2,7%

14.01.2022 08:27
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ТАСС

Рост российского ВВП в 2022 и 2023 годах, как ожидается, составит 2,7% и 2,3% соответственно, при этом жесткая денежно-кредитная политика продолжится на фоне высоких инфляционных ожиданий. Такие прогнозы приводятся в обнародованном в четверг докладе ООН «Экономическая ситуация в мире и перспективы в 2022 году».

«Занятость в России почти вернулась на уровень до пандемии с показателем безработицы ниже 5% с начала 2021 года, — говорится в тексте. — <...> В России основным импульсом роста стало восстановление расходов населения, чему способствовали разовые социальные выплаты и рост зарплат в связи с жесткими условиями на рынке труда. Инвестиционная активность также поднялась».

За 2021 год экономический рост составит, по оценке экспертов, 4,2%. Инфляция потребительских цен будет на уровне 6,4% за прошлый год, а в этом и 2023 году — 3,2%.

«ЦБ РФ объявил о планах сдерживания роста кредитования, жесткая денежно-кредитная политика, как ожидается, продолжится в 2022 году на фоне опасений из-за высоких инфляционных ожиданий», — отмечается в докладе.

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