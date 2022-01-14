Обзор рынков Банки.ру: геополитические риски продолжат оказывать давление на рубль и акции РФ

К концу недели на мировых рынках наметилось преобладание продаж в отсутствии существенных новостей.



Днем ранее внимание инвесторов было обращено на статистику из США, которая оказалась противоречивой. Так, были опубликованы слабые данные по рынку труда — количество первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе выросло до 230 тыс., превысив консенсус-прогноз (200 тыс.). При этом данные по проминфляции оказались лучше ожиданий — индекс цен производителей в декабре составил 0,2% при ожидаемом росте на 0,4%, что могло бы стать для инвесторов первым признаком торможения инфляции за океаном и поддержать рисковые активы.

Однако приближение старта цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США, который может начаться уже в марте, оказало негативное воздействие на рынки, способствовав их снижению. Одним из аутсайдеров четверга стал американский рынок, где под давлением оказались акции высокотехнологичного сектора, индекс которого потерял 2,7%, а также сектор производителей потребительских товаров вторичной необходимости, потери которого составили 2%. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли 0,5% и 1,4% соответственно. По итогам дня индексы MSCI World и MSCI EM, демонстрирующие динамику развитых и развивающихся рынков соответственно, снизились на 1% и 0,3%.

Сегодня утром на рынках сохраняется преобладание продаж. Так, ведущие азиатские индексы теряют в пределах 1,5%, отыгрывая негативное закрытие в США. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия четверга. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 84,5 доллара за баррель. Из макроэкономической статистики в ходе торгов инвесторы обратят внимание на данные по промышленному производству в Великобритании, а также розничным продажам в США.

По итогам четверга индекс Мосбиржи упал на 4,1%, отступив в район 3 675 пунктов. Основным фактором, способствовавшим подобной динамике, стал рост геополитических рисков. Сегодня утром ожидаем попыток отыгрыша части вчерашних потерь, в результате чего индекс Мосбиржи может попытаться выйти в район 3 700 пунктов. Однако в дальнейшем продажи могут вновь возобладать, что приведет к уходу российского рынка под вчерашние минимумы. Инвесторы продолжат отыгрывать рост геополитических рисков и воспользуются утренним отскоком как возможностью сократить позиции в наших акциях по более высоким ценам.

В валютной секции Московской биржи (после существенного падения днем ранее) сегодня утром рубль несколько укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар и евро теряют 0,3% и 0,1% соответственно. В ходе торгов ожидается возобновление снижения рубля, что позволит паре доллар/рубль закрепиться выше 76,5 рубля. Однако фундаментальные факторы продолжают оказывать поддержку национальной валюте. Плюс к этому, уже в рамках предстоящей недели экспортеры начнут подготовку к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 января, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В сложившихся обстоятельствах в рамках ближайшей недели рубль может перейти к полноценному восстановлению, в результате чего доллар сделает существенный шаг к отметке 75 рублей.