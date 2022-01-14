Заемщики МФО чаще погашают длинные займы досрочно

Заемщики микрофинансовых организаций (МФО) все чаще погашают взятые долгосрочные займы на большие суммы под низкий процент досрочно, пишет «Коммерсант». Согласно данным компании «Лайм-Займ», в IV квартале 2021 года доля таких займов, погашенная досрочно, достигла 33,3%, тогда как в предыдущие кварталы не превышала 25%. Половина досрочно погашенных займов в конце прошлого года была закрыта в течение первых 14 дней.

Как считает управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Кисилева, заемщики стали лучше разбираться в продукте и рассчитывать экономию. Клиенты, которые пользуются такими займами, как правило, обладают хорошей кредитной историей и достаточно высоким скоринговым баллом, поэтому кредиторы заинтересованы в выстраивании с ними долгосрочных отношений, пояснила Кисилева.

Как отметила гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко, это связано с ростом числа клиентов, которые столкнулись с ужесточением скоринга в банках, но для которых характерны крупные траты и которые планируют свои финансы вдолгую. В банке им отказывают по причине более жесткой кредитной политики или по причине испорченной в прошлом кредитной истории, пояснил гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов. Но такие заемщики в 70% случаев являются наемными сотрудниками, имеют официальный доход и могут его подтвердить, сообщил эксперт. По словам менеджера по развитию среднесрочных потребительских займов МФК «МигКредит» Геннадия Сухнева, 75% клиентов работают по трудовым договорам и имеют среднемесячный доход 50 тыс. рублей. Также длинные займы востребованы для решения проблемы текущих кассовых разрывов небольшими предпринимателями, указал председатель совета директоров группы «Финбридж» Леонид Корнилов.

По словам директора департамента управления рисками МКК «Арифметика» Кристины Меликян, МФО применяют более жесткий скоринг при выдаче таких займов, поскольку должны быть уверены, что заемщик сможет в течение продолжительного времени обслуживать свой заем и его финансовое положение не изменится на период действия договора. Поэтому долгосрочные займы на большие суммы под низкий процент предлагают преимущественно повторным клиентам, отметила Меликян.