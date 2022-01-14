Бизнес назвал рост цен главным сдерживающим фактором для развития в 2021 году

Рост цен стал главным сдерживающим фактором для развития бизнеса в последний год, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный для президента отчета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате.

По данным доклада РСПП, деловой климат после провала «ковидного» года восстановился в 2021 году. Так, четверть компаний снова почувствовала улучшение состояния деловой среды, треть — ухудшение, для 38% опрошенных за год ничего не изменилось.

Опрос зафиксировал кардинальную смену факторов, в большей степени влияющих на предпринимательскую деятельность в 2021 году. Наиболее острой проблемой, по мнению крупного бизнеса, стал рост цен производителей — в течение 2021 года 80% компаний — членов РСПП указывали, что цены закупки продолжают расти (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В результате о том, что инфляция мешала предпринимательской деятельности, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019—2020 годах. Рост цен обеспечил резкий рост прибылей компаний, что повлияло на инвестиционную активность: 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020-м), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).

Инфляция оставалась в первой тройке главных ограничений деятельности российских компаний почти ежегодно по результатам опросов РСПП в 2007—2017 годах, однако в этом году скачки цен вытеснили системные проблемы, отметили авторы доклада. Речь идет о снижении спроса, недобросовестной конкуренции, неэффективной судебной системе, сложностях с доступом к кредитным ресурсам и коррупции в органах власти. Снижение спроса в 2021 году оказалось главной проблемой для 18% компаний (30% и 35% в 2019—2020 годах), недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%), избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).

Проблемы взаимодействия бизнеса с государством в последний год упоминались компаниями гораздо реже. На коррупцию жаловались 5% компаний, тогда как в 2018 и 2020 годах пятая часть опрошенных; за год вдвое снизилась доля недовольных эффективностью судебной системы (10%). Чрезмерное контрольно-надзорное давление беспокоит 28% респондентов — ранее показатель колебался на уровне 34—35%; пока незначительно снизилась значимость административных барьеров: с 23% до 20%.

Опрос РСПП предполагает множественный выбор, позволяющий в теории респондентам сохранять «прошлогоднего уровня» недовольство правоохранителями «не в ущерб» новой угрозе, инфляции — при этом психологической ловушки, в которой на фоне инфляции коррупция в тех же масштабах выглядит гораздо менее важной, избежать сложно. Тем не менее ряд других моментов в докладе позволяет говорить о том, что проблемы с госуправлением в оценке РСПП объективно снижаются.

Причина снижения дискомфорта во многом объясняется оперативной перестройкой процессов в условиях коронавируса (тесная коммуникация с бизнесом при разработке антикризисных мер, моратории на проверки контролеров, снижение административной нагрузки), так и реализацией системных реформ. Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также точечных решениях (расширение налогового мониторинга для сокращения контактов с контролерами), а также реформе госуправления в целом — тотальная цифровизация как внутренних процессов, так и коммуникации с контрагентами государства (государство как сервис, доказательная госполитика, предполагающая создание и подбор мер господдержки на основе данных о компаниях). На горизонте 30 лет около 70% компаний уверены, что отношения с государством стали конструктивными, неперсонализированными и более прозрачными, в том числе благодаря постепенному переходу в цифровой формат.