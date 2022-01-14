14 января. О чем пишут газеты

📰 Наиболее привлекательной валютой для накоплений на горизонте пяти — десяти лет будет являться доллар США, рассказала «Известиям» генеральный директор инвестиционной компании «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова. По ее словам, российский рубль может быть хорошим выбором для инвестирования, но лишь на горизонте одного-двух лет, учитывая, что российский регулятор ЦБ действует на опережение и уверенно повышал ставку весь прошлый год. Если пандемия начнет набирать обороты, это приведет к выходу в доллар по всему миру и ослабит позиции альтернативных валют, а фондовый рынок может ждать серьезный обвал, отметила эксперт.

📰 Рынок по ремонту техники — один из самых уязвимых с точки зрения мошенничества, пишут «Известия». Псевдомастера, не стыдясь, продают «воздух», устанавливают «паленые» антивирусники, а иногда воруют комплектующие детали. По словам эксперта по кибербезопасности Сергея Вакулина, в целом выделяют три типа специалистов, которые занимаются ремонтом техники: домушники, ИП и организация. Они любят предлагать свои услуги на площадках объявлений типа «Авито», расклеивать рекламу в подъездах, а также разбрасывать флаеры, отметил он, добавив, что, как правило, в таких объявлениях мастер обещает скидки.

📰 Ученые, обладающие предпринимательскими навыками, на рынке труда успешнее коллег, таких умений не имеющих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследователей из ВШЭ. По мнению экспертов, уровень таких навыков часто определяет социальную стратификацию специалистов, работающих в сфере исследований и разработок (R&D). Прежде всего бизнес-навыки существенно влияют на уровень дохода ученых, отмечается в работе. Актуальность исследования его авторы связывают с тем, что коммерциализация научных знаний сейчас особенно важна в связи с глобальной конкуренцией за прорывные технологии.



📰 В первом полугодии из-за ожиданий ужесточения ДКП ФРС отток капитала из России, который в первую очередь определяет курс российской валюты, будет ускоряться, пишут «Ведомости» со ссылкой на финансовых аналитиков. По их мнению, в первом полугодии 2022 года курс не опустится ниже 74 рублей за доллар, но и не поднимется выше 78 рублей. Пара евро к рублю будет продолжать торговаться в диапазоне 84—88 рублей, отметили эксперты. При этом ключевым риском для российской валюты остается геополитика, подчеркнули аналитики, добавив, что на курс рубля даже больше влияют ожидания санкций.



📰 В конце 2021 года и начале 2022-го поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на существенное повышение цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников четырех крупных ретейлеров, которые ссылаются на письма партнеров. Один из собеседников говорит, что поставщики хотят увеличить стоимость икры от 7% до 17% в зависимости от вида продукции, упаковки и т. д. Поставщики объясняют необходимость увеличения стоимости икры ее дефицитом на рынке: из-за неудачной путины лососевых рыб в некоторых азиатских странах они закупили больше российской икры, чем обычно.

