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Профильные министерства вновь обсудят рост энерготарифов для бизнеса

14.01.2022 10:38
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным министерствам вернуться к обсуждению дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), пишет «Коммерсант», уточняя, что в прошлом году Минэнерго отказалось от этой идеи на фоне жесткого сопротивления бизнеса. Министерства вновь оценят и введение оплаты неиспользуемой электросетевой мощности, несмотря на критику представителей промышленности.

Правительство не хочет отказываться от идеи дифференциации тарифа ФСК (входит в «Россети», управляет магистральными электросетями). Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго совместно с Минэкономики, ФАС, Минпромторгом, Минстроем и РСПП снова проработать вопрос и оценить влияние механизма на отрасли экономики. Инициатива обсуждалась в правительстве несколько лет, но в прошлом году Минэнерго полностью отказалось от разработки соответствующего законопроекта.

Дифференциация тарифа ФСК приведет к резкому росту сетевых тарифов для крупной промышленности. По мнению Минэнерго, цель — справедливо распределить перекрестное субсидирование (доплата бизнеса за сниженные тарифы населения) между всеми потребителями. Идею критиковали бизнес и ФАС. В Минпромторге подтвердили, что получили поручение Александра Новака, служба уже сообщила о своей позиции в Минэнерго.

Также Минэнерго по-прежнему планирует ввести для потребителей оплату неиспользуемой электросетевой мощности — из-за сопротивления бизнеса соответствующий проект постановления правительства пока не согласован. «Учитывая ряд изменений, внесенных по итогам обсуждения с крупными потребителями и производителями электроэнергии, проект постановления проходит повторные согласительные процедуры», — заявили в Минэнерго. В министерстве уточнили, что планируют внести документ в правительство в I квартале текущего года. В прошлом году Минэнерго уже серьезно смягчило проект. В последней редакции потребителей заставят платить за 15% от общего объема неиспользуемого сетевого резерва по ставке за содержание сетей, хотя раньше речь шла об оплате 60%.

В «Россетях» сообщили, что компания не получала новых поручений по проработке дифференциации тарифа ФСК. Там отметили, что дискуссия относительно оплаты сетевого резерва не прекращалась и «Россети» продолжают прорабатывать эту проблему вместе с профильными ведомствами. «Обе проблемы сохраняют актуальность, так как отчасти являются причинами недофинансирования мероприятий по обслуживанию и модернизации электросетевого хозяйства в регионах», — говорят в холдинге.

«Оба проекта несостоятельны, поскольку нацелены исключительно на пополнение выручки сетевой монополии, причем в ущерб экономике и в обход тарифных ограничений. Поэтому за долгие годы обсуждения менялись руководители в сетях, в Минэнерго, в правительстве, но никто так и не смог доказать целесообразность этих инициатив», — заявил директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.

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