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СберБанк увеличил чистую прибыль за 2021 год по РСБУ в 1,6 раза — до 1,2 трлн рублей

14.01.2022 10:43
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
СберБанк

Чистая прибыль СберБанка по итогам 2021 года составила 1,237 трлн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Финансовые результаты «Сбера» по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Отдельно в декабре банк заработал 89,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход по итогам 2021 года увеличился на 12,3% по сравнению с предыдущим годом до 1,618 трлн рублей за счет роста кредитного портфеля клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 13,5% по сравнению с 2020-м и составил 578,9 млрд рублей. Основным драйвером роста были операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40%, сообщили в банке.

Операционные расходы составили 706,2 млрд рублей без учета событий после отчетной даты и показали рост на 8,8% по сравнению с 2020 годом, что сопоставимо с уровнем годовой инфляции.

Активы по итогам года выросли на 14,6%, или на 15% без учета валютной переоценки, и составили 38 трлн рублей.

Корпоративным клиентам в декабре было выдано 2 трлн рублей, с начала года — 14,4 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,7% за месяц и на 10,5% с начала года без учета валютной переоценки и превысил 17 трлн рублей.

Частным клиентам в декабре выдан рекордный объем кредитов — 591 млрд рублей. Главным драйвером стала ипотека, объемы выданных жилищных кредитов были максимальными за всю историю банка — 315 млрд рублей, портфель вырос на 2,8% за месяц. Всего за 2021 год частным клиентам выдано 5,9 трлн рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Розничный портфель вырос в декабре на 2%, а в целом за год на 25,8% до 10,7 трлн рублей.

Объем средств физических лиц увеличился в декабре на 4% и превысил 17,1 трлн рублей. Средства на счетах эскроу превысили 1,5 трлн рублей, продолжив рост на фоне значительного объема выданной ипотеки в течение года.

Объем средств юридических лиц вырос в декабре на 2,8% без учета валютной переоценки за счет срочных счетов и достиг 9 трлн рублей, рост за год составил 15,2%.

В совокупности объем средств клиентов за год прирос на 2,6 трлн рублей и превысил 26 трлн рублей.

Среди прочего сообщается, что базовый и основной капиталы в декабре изменились незначительно и составили 3,797 трлн рублей и 3,947 трлн соответственно. Общий капитал вырос на 1,62% до 5,153 трлн рублей в основном за счет чистой прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 января составила 10,45% и 10,87% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, заработанную в период с января по декабрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита, уточняют в «Сбере».

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Логотип "СберБанка" Мария Александрова

Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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