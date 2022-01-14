Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Кабмин совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала она.

Голикова уточнила, что законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы». Она также отметила, что суточные цифры новых случаев заражения коронавирусом превышают 20 тыс.

«В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев», — пояснила она.

Вице-премьер рассказала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для лиц, у которых отсутствуют сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту.

«Сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР», — сказала она, приводя примеры поправок, и добавила, что Министерство здравоохранения получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении лиц, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки.

По словам Голиковой, Кабмин в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах.

«Сегодня, в соответствии с решением Государственной Думы, правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — заявила она.

Голикова отметила, что поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.