В Британии подан иск к Facebook на 2,3 млрд фунтов стерлингов из-за сбора данных пользователей

В Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal, CAT) в Великобритании поступил коллективный иск на 2,3 млрд фунтов стерлингов к американской компании Meta Platforms, ранее известной как Facebook, которая, как утверждается, незаконно собирала персональные данные 44 млн британских пользователей одноименной социальной сети в период с 2015 по 2019 год, сообщает The Guardian.

Заявители считают, что Meta, обладая доминирующим положением на рынке, заработала миллиарды фунтов в результате сбора и использования, в первую очередь в рекламных целях, сведений о людях, которые обязаны были их предоставить для доступа к социальной платформе. В таком контексте речь идет о «несправедливой цене» для потребителей, якобы установленной ответчиком, в понимании британского Закона о конкуренции (1998 Competition Act), указывает издание.

От имени истцов выступила старший советник Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании и специалист по конкурентному праву Британского института международного и сравнительного права Лиза Ловдал Гормсен при поддержке юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Процесс финансируется компаний Innsworth в обмен на процент от потенциальной выплаты по иску.

«Они [Meta] эксплуатируют пользователей, забирая их личные данные без должной компенсации им за эти данные, — сказала Ловдал Гормсен, подчеркнув, что у компании «совершенно непропорциональные» отношения со своими пользователями. — Я не думаю, что пользователи полностью понимают, когда они соглашаются на условия, насколько несправедлива эта сделка».

Иск подан как opt-out. Как поясняет The Guardian, это означает, что группе британских пользователей платформы, о которых говорится в документе, не обязательно активно присоединяться к разбирательству для получения компенсации, если таковая будет в итоге назначена трибуналом. Иск охватывает период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019-го.

«Люди получают доступ к нашему сервису бесплатно. Они выбирают наши услуги, потому что мы приносим им пользу, и у них есть осознанный контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем. Мы вложили значительные средства в создание инструментов, которые позволяют им это делать», — прокомментировал претензии представитель компании.