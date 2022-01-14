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Общий долг мировой экономики вырос до 260% ВВП

14.01.2022 11:39
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ТАСС

Общий долг мировой экономики вырос до 260% ВВП в условиях мягкой денежно-кредитной политики, государства набрали за период пандемии большие долги. Об этом заявил на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

«В последние несколько лет очень сильно наросли долги. Если мы посмотрим, то сегодня общий долг мировой экономики составляет около 260% ВВП. Причем вырос очень здорово как государственный долг, так и корпоративные долги», — сказал Силуанов.

По его словам, в период пандемии страны разогревали экономику, поддерживали ее рост путем мягкой денежно-кредитной и бюджетной политики.

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