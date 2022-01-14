Минфин к концу года ожидает положительных результатов в борьбе с инфляцией

Минфин РФ к концу 2022 года надеется на положительные результаты в борьбе с инфляцией, заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Антон Силуанов.

«Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. <…> Те проблемы — а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», — сказал он.

Дефицит рабочей силы должен подстегнуть повышение производительности труда, эту тенденцию надо поддержать, указал Силуанов.

По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%.