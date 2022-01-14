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Минфин к концу года ожидает положительных результатов в борьбе с инфляцией

14.01.2022 11:44
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ТАСС

Минфин РФ к концу 2022 года надеется на положительные результаты в борьбе с инфляцией, заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Антон Силуанов.

«Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. <…> Те проблемы — а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», — сказал он.

Дефицит рабочей силы должен подстегнуть повышение производительности труда, эту тенденцию надо поддержать, указал Силуанов.

По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%.

Потребительские цены в России выросли в декабре на 0,82% по сравнению с ноябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с декабрем 2020-го) — на 8,39%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, ведомство подтвердило свои предварительные оценки, опубликованные в конце предыдущего месяца.

 12.01.2022 20:51

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Комментарии

5
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Andr799
14.01.2022 12:03
<p>"Дефицит рабочей силы должен подстегнуть повышение производительности труда, эту тенденцию надо поддержать", указал Силуанов. Надо заметить что про повышении оплаты труда он как то умолчал...Интересно, что такое вообще, "положительный эффект" по борьбе с инфляцией...?? </p>
3
ugor
ugor
14.01.2022 14:14
<p>Речь на 24 съезде КПСС...слов много, а результат как всегда ..</p>
6
chajnick
14.01.2022 17:17
<p>Знать бы еще , что именно он считает положительным результатом, а что - отрицательным...</p>
2
tk2014
14.01.2022 19:40
<p>Чувствуется отстранённость небожителей от наших житейских проблем. Всем обеспеченные, они с некоторым удивлением взирают сверху на наши проблемы и подбадривают скорым улучшением. Ну и рулят экономикой (в свободное от основного занятия время), не сильно огорчаясь неудачам, их это не коснётся. Уже больше ста лет...</p>
1
sergg65
sergg65
14.01.2022 23:36
<p>
Дефицит рабочей силы должен подстегнуть повышение производительности труда, эту тенденцию надо поддержать, указал Силуанов.</p>
<p> 
</p>
<p>Тенденция подстегивать рабочую силу снижает производительность труда и поддерживает дефицит .</p>
<p>Жаль я не Силуанов . Указывать - не могу ...</p>
0

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