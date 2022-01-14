Минфин к концу года ожидает положительных результатов в борьбе с инфляцией

Минфин РФ к концу 2022 года надеется на положительные результаты в борьбе с инфляцией, заявил на Гайдаровском форуме глава министерства Антон Силуанов.
«Переходя к России, я хочу сказать, что мы прекрасно понимаем, какие задачи надо решать. <…> Те проблемы — а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера — считаем, что в этом году мы сможем решать. И к концу года мы ожидаем положительных результатов», — сказал он.
Дефицит рабочей силы должен подстегнуть повышение производительности труда, эту тенденцию надо поддержать, указал Силуанов.
По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%.
Потребительские цены в России выросли в декабре на 0,82% по сравнению с ноябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с декабрем 2020-го) — на 8,39%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, ведомство подтвердило свои предварительные оценки, опубликованные в конце предыдущего месяца.
Потребительские цены в России выросли в декабре на 0,82% по сравнению с ноябрем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с декабрем 2020-го) — на 8,39%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, ведомство подтвердило свои предварительные оценки, опубликованные в конце предыдущего месяца.12.01.2022 20:51
Комментарии
<p>Тенденция подстегивать рабочую силу снижает производительность труда и поддерживает дефицит .</p>
<p>Жаль я не Силуанов . Указывать - не могу ...</p>