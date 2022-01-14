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​Кабмин РФ вложит 10 млрд рублей в экономику замкнутого цикла

14.01.2022 11:55
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Прайм

Более 10 млрд рублей вложит правительство в экономику замкнутого цикла, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Гайдаровском форуме в пятницу.

«Одним из таких прорывных проектов, прорывной инициативой до 2030 года — сделать экономику замкнутого цикла. Проект большой, он носит межрегиональный, межведомственный, межуровневый характер. На проект в трехлетнем бюджете мы предусмотрели более 10 миллиардов рублей», — сказала Абрамченко.

Она отметила, что экономика замкнутого цикла в РФ подразумевает шесть принципов: снижение образования отходов, создание инфраструктуры по обращению с отходами, уход от неэкологичной упаковки, экологическое просвещение, контроль и администрирование процедур образования отходов, фокус на вторичное использование ресурсов.

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