Решетников отметил меры Кабмина в борьбе с инфляцией

Инфляция в России без мер правительства по стабилизации ценовой ситуации в 2021 году могла бы превысить 9%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в пятницу на сессии по макроэкономике в рамках Гайдаровского форума.

В 2021 году для стабилизации цен на продукты Кабмин РФ принял ряд решений, в том числе были внедрены демпферные механизмы — на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы и введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло.

Решетников сообщил, что, по разным оценкам, за счет этих мер удалось замедлить инфляцию на 0,6—0,7 процентного пункта. «Если бы всех этих мер не было принято, инфляция была бы за 9%», — пояснил министр.

Лента новостей Набиуллина: без повышения ключевой ставки инфляция в России могла быть выше на 4 п. п. Инфляция в РФ могла бы быть выше текущих уровней на 4 процентных пункта без предпринятого Банком России ужесточения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках сессии «Россия и мир: макроэкономические приоритеты», организованной на Гайдаровском форуме. 14.01.2022 12:20

При этом, по его мнению, фокус внимания властей в части мер по стабилизации ценовой ситуации может быть смещен от ограничений на рынке в пользу компенсации потребителям удорожания тех или иных товаров.

«Понимая, что инфляция носит долгосрочный, долговременный характер, надо постепенно подумать и где-то, может быть, уходить от этих ограничений, которые, как правило, носят временный характер, к системным мерам, связанным, например, с компенсацией потребителям удорожания тех или иных товаров, то есть не вмешиваясь в сами рынки, соответственно, адресно помогая тем или иным потребителям, причем по широкому спектру, это не только вопросы продовольствия, это могут быть и вопросы тех же удобрений, например, или какие-то еще моменты», — пояснил министр.

По его словам, такие решения уже имплементируются в экономическую политику. «Наверное, это будет фокус обсуждения в этом году», — добавил министр.

Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%.